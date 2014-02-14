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市场报道 | 2014年 2月 15日 星期六 05:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动上涨，升穿50日移动均线

路透芝加哥2月14日 - 美国小麦期货周五上涨，交易商称受技术性买盘带动，指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约升穿50日移动均线阻力位。

本周，3月小麦期货大涨3.5%，在过去五个交易日中有四日收高。本周为连续第二周上涨，是11月底来首见，两周升幅7.5%。

日本农林水产省透过标购买入286,091吨食用小麦，包括186,063吨美国小麦。

CBOT-3月软红冬麦合约 升3美分，报5.98-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为121,492口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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