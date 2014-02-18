芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动上扬

投行观点：时代华纳股票公允价值由90美元上调至107.50美元，评级为中性--MKM Partners
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透芝加哥2月18日 - 美国小麦期货周二上扬2.3%，连升三日，盘中触及近两个月高位，交易商称受一波空头回补及终端用户需求带动。
根据Commodity Weather Group，另一波北极寒流预计将在下周抵达美国中西部，可能会对该地区多达15%的软红冬麦作物造成伤害。
近月合约涨幅超过远月合约，交易商表示，多数持有净空头仓位的投资人对近月合约的空头押注最多。
CBOT-3月软红冬麦合约 盘中升至6.13-1/4美元的12月23日来最高，在过去六个交易日中有五日收高，期内大涨近6%。今日结算价升13-1/2美分，报6.12美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为151,002口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。