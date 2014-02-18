芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动上扬

路透芝加哥2月18日 - 美国小麦期货周二上扬2.3%，连升三日，盘中触及近两个月高位，交易商称受一波空头回补及终端用户需求带动。

根据Commodity Weather Group，另一波北极寒流预计将在下周抵达美国中西部，可能会对该地区多达15%的软红冬麦作物造成伤害。

近月合约涨幅超过远月合约，交易商表示，多数持有净空头仓位的投资人对近月合约的空头押注最多。

CBOT-3月软红冬麦合约 盘中升至6.13-1/4美元的12月23日来最高，在过去六个交易日中有五日收高，期内大涨近6%。今日结算价升13-1/2美分，报6.12美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为151,002口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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