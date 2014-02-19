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市场报道 | 2014年 2月 20日 星期四 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货延续升势，因美国天气忧虑

路透芝加哥2月19日 - 美国小麦期货周三大涨1.4%，至两个月高位，交易商称因投资人担心下周天气寒流可能对没有雪覆盖的作物构成伤害。

空头回补也提供支撑。近月3月CBOT小麦合约 连升四个交易日，升幅达到5.7%，迫使一些投资人出脱空头仓位。

3月小麦合约 涨8-1/4美分，报6.20-1/4美元，收在日高，为利多信号。

今日CBOT小麦期货预估成交量为144,423口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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