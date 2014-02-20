芝加哥期市：CBOT近月小麦期货收低，因连涨四日后有获利了结

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四下跌，为2月12日来首次收低，在连涨四日推高价格至两个月高位后，投资人卖出锁定获利。
远月CBOT小麦合约微幅上涨，交投清淡，交易商出脱多头套利交易，因近月合约自本月初以来跳涨约11%。
美国农业部周四表示，2014年美国小麦种植面积将为5,550万英亩，较2013年下降70万英亩。
分析师预期周五早上美国农业部报告将显示最新一周出口销售40-70万吨旧作和新作小麦，之前一周为62.66万吨。
3月小麦合约 下挫4美分，报6.16-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为172,205口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)