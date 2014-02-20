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市场报道 | 2014年 2月 21日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT近月小麦期货收低，因连涨四日后有获利了结

路透芝加哥2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四下跌，为2月12日来首次收低，在连涨四日推高价格至两个月高位后，投资人卖出锁定获利。

远月CBOT小麦合约微幅上涨，交投清淡，交易商出脱多头套利交易，因近月合约自本月初以来跳涨约11%。

美国农业部周四表示，2014年美国小麦种植面积将为5,550万英亩，较2013年下降70万英亩。

分析师预期周五早上美国农业部报告将显示最新一周出口销售40-70万吨旧作和新作小麦，之前一周为62.66万吨。

3月小麦合约 下挫4美分，报6.16-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为172,205口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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