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市场报道 | 2014年 2月 22日 星期六 06:17 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因获利了结卖盘

路透芝加哥2月21日 - 美国小麦期货周五连续第二日下跌，收在日内低位，交易商说，因他们对市场本周稍早的涨势锁定获利。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月软红冬麦 下挫1.1%，录得2月6日来最大单日跌幅。

本周，近月CBOT软红冬麦 合约上涨1.9%，连升第三周。

交易商表示，一些人忧虑美国中西部关键作物种植地区下周迎来冷锋将损害冬眠的美国软红冬麦。

但预测者意见分歧，对天气是否冷到可损害没有雪覆盖的冬麦意见不一。

3月小麦合约 下跌6-1/2美分，报6.09-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为99,906口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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