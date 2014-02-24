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市场报道 | 2014年 2月 25日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性因素和美国天气寒冷

路透2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，从稍早跌势中反弹，交易商表示，受技术因素买盘带动，且担忧美国中西部作物将迎来另一个冷锋。

美国伊利诺伊州北部本周稍晚气温预料将降至华氏零度以下(摄氏-18度)，尽管最寒冷的地区的地面覆盖积雪将保护该处的作物。

外围市场走强也为商品提供支撑，标普500指数升至纪录高位，且美元指数 下跌。

交投最活跃的CBOT-5月小麦 买盘增加，因该合约升穿周五高位6.14-1/2美元。该合约收报6.17美元，为两个月来最高。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦427,239吨，介于350,000-450,000吨交易预估区间之内。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月软红冬麦 上涨8美分，报6.17-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,692口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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