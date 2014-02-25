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市场报道 | 2014年 2月 26日 星期三 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT近月小麦期货因埃及取消订单而收低，远月合约上涨

路透2月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周二收低，交易商称因有获利了结卖盘，且消息称埃及取消购买美国软红冬麦。

交易商出脱多头价差，令CBOT-3月小麦期货下跌，远月合约收高。

投资人担心美国中西部寒冷天气令作物受压，以及大平原南部天气干燥，这支撑市场。

美国农业部报告，民间出口商报称埃及取消11万吨2013/14年度付运的美国软红冬麦。

CBOT-3月谷物的首个交割通知日在周五。

3月软红冬麦 跌2-3/4美分，结算价报6.15美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为152,611口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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