芝加哥期市：CBOT小麦收低，尾盘抛售拖累价格跌穿6美元关口

欧股业绩：英飞凌第二季营业利润增长30%，受汽车及工业部门推动
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，近月小麦合约跌穿6美元，为一周来首次，交易商说，因预期美国出口业务缓慢，且在收盘前有一轮技术性卖盘。
CBOT-3月小麦 盘中一度下滑至5.99-1/4美元，收报6.00美元，大跌2.4%或15美分，录得约一个月来最大单日跌幅。
交投最活跃的5月小麦合约 在早盘未能升穿周二触及的两个月高位6.20美元后，CBOT小麦由升转跌。
交易商继续对周二埃及取消11万吨美国软红冬麦订单的消息作反应。
分析师预期，周四美国农业部周度出口销售报告将显示，最新一周出口销售美国小麦30-50万吨。
鉴于美国大平原南部天气持续干燥，且中西部多次迎来寒冷天气，对美国作物生长状况的忧虑支撑小麦市场。本周末的风暴应该为中西部带来大量降雪，下周将迎来另一个冷锋。
今日CBOT小麦期货预估成交量为97,862口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(9日)招标发行 至多260亿元固息债，期限一、五、10年。 上述一、五、10年债分别为该行今年第4期 、第6期 和 第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/4/17；
* 韩股综合股价指数升0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，沪综指下滑0.01%，美国原油期货跌0.27%，伦敦期铜涨0.04%