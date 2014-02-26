芝加哥期市：CBOT小麦收低，尾盘抛售拖累价格跌穿6美元关口

路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌，近月小麦合约跌穿6美元，为一周来首次，交易商说，因预期美国出口业务缓慢，且在收盘前有一轮技术性卖盘。

CBOT-3月小麦 盘中一度下滑至5.99-1/4美元，收报6.00美元，大跌2.4%或15美分，录得约一个月来最大单日跌幅。

交投最活跃的5月小麦合约 在早盘未能升穿周二触及的两个月高位6.20美元后，CBOT小麦由升转跌。

交易商继续对周二埃及取消11万吨美国软红冬麦订单的消息作反应。

分析师预期，周四美国农业部周度出口销售报告将显示，最新一周出口销售美国小麦30-50万吨。

鉴于美国大平原南部天气持续干燥，且中西部多次迎来寒冷天气，对美国作物生长状况的忧虑支撑小麦市场。本周末的风暴应该为中西部带来大量降雪，下周将迎来另一个冷锋。

今日CBOT小麦期货预估成交量为97,862口。(完)

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