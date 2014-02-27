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市场报道 | 2014年 2月 28日 星期五 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大跌，因出口需求放缓和技术卖压

路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易商说，因美国小麦出口需求放缓，且技术性卖盘令跌势加剧。

交投最活跃的CBOT-5月小麦合约跌穿50日移动均线切入位5.93-3/4美元，收报每蒲式耳5.82-1/4美元，下跌17-3/4美分。

近月合约表现逊于远月合约，因3月小麦合约首个交割通知日前有套利交易。

市场预期将有0-350口CBOT小麦交割。

美国农业部称，最新一周出口销售36.51万吨2013/14年美国小麦，以及19.98万吨2014/15年美国小麦，高于市场预期两年合计的30-50万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为126,393口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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