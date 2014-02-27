芝加哥期市：CBOT小麦期货大跌，因出口需求放缓和技术卖压

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易商说，因美国小麦出口需求放缓，且技术性卖盘令跌势加剧。
交投最活跃的CBOT-5月小麦合约跌穿50日移动均线切入位5.93-3/4美元，收报每蒲式耳5.82-1/4美元，下跌17-3/4美分。
近月合约表现逊于远月合约，因3月小麦合约首个交割通知日前有套利交易。
市场预期将有0-350口CBOT小麦交割。
美国农业部称，最新一周出口销售36.51万吨2013/14年美国小麦，以及19.98万吨2014/15年美国小麦，高于市场预期两年合计的30-50万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为126,393口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。