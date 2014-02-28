芝加哥期市：CBOT小麦收高，因美元下跌和关注乌克兰局势动荡

更正-投行观点：美银美林上调英镑预估，因英国提前大选扭转局势
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
路透2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，扳回上日录得的大部份跌幅，交易商说，因美元走弱，且担忧乌克兰局势动荡最终或限制该国谷物出口。
月底调整头寸也支撑小麦，CBOT小麦在2月大涨7.8%，结束四个月连跌的颓势。
CBOT-3月首个交割通知日没有合约交割，这支撑CBOT近月小麦期货。
美元指数 下跌，此前数据显示美国去年第四季GDP环比年率被下修。
分析师预期，澳洲农业和资源经济科学局(Australian Bureau of Agriculture,Resource Economics and Sciences)下周将预期2014/15年澳洲小麦产量接近2,500万吨。
CBOT-3月小麦 上涨16-3/4美分，收报5.99美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为85,039口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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