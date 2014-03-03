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市场报道 | 2014年 3月 4日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦急升至近三个月高位，因乌克兰局势紧张

路透3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跳涨至12月初来最高，交易商表示，因市场认为全球主要谷物出口国之一的乌克兰局势动荡，可能导致出口需求转向美国。

不确定性似乎引发基金回补空头，基金原本持有CBOT小麦净空头头寸。

但小麦市场收位低于日内高位。近月CBOT小麦 盘中触及12月9日来最高的6.40-1/4美元，收报每蒲式耳6.26-3/4美元，上涨27-3/4美分，或4.6%。

交投最活跃的CBOT-5月小麦 收报6.31-1/2美元，低于100日移动均线切入位6.34-1/4美元。

俄罗斯干预乌克兰推高原油，黄金和公债价格，因两国紧张局势升级促使投资人寻求避险和卖出一切对该地区的敞口。

乌克兰新任农业部长表示，将确保政治动荡不会令春季谷物播种减少。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦60.9867万吨，高于市场预期的30-42.5万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为213,438口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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