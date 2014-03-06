芝加哥期市：CBOT小麦触及三个月高位，因回补空头和玉米走强

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至三个月高位，交易商说，受技术性买盘，回补空头，和玉米走强等一系列因素带动。
CBOT未平仓合约在近几周大幅减少，跌至35万口以下，为2009年12月来首见，因商品基金出脱空头头寸。
对乌克兰政治动荡的担忧提供支撑。乌克兰是全球主要玉米和小麦出口之一。
美国农业部表示，最新一周出口销售2013/14年美国小麦55.61万吨，高于市场预期，但2014/15年美国小麦的出口销售规模不大，为4.44万吨。
没有CBOT-3月小麦合约交割。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.46美元，上涨3-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为78,120口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。