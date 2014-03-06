芝加哥期市：CBOT小麦触及三个月高位，因回补空头和玉米走强

路透3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至三个月高位，交易商说，受技术性买盘，回补空头，和玉米走强等一系列因素带动。

CBOT未平仓合约在近几周大幅减少，跌至35万口以下，为2009年12月来首见，因商品基金出脱空头头寸。

对乌克兰政治动荡的担忧提供支撑。乌克兰是全球主要玉米和小麦出口之一。

美国农业部表示，最新一周出口销售2013/14年美国小麦55.61万吨，高于市场预期，但2014/15年美国小麦的出口销售规模不大，为4.44万吨。

没有CBOT-3月小麦合约交割。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.46美元，上涨3-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为78,120口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)