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市场报道 | 2014年 3月 11日 星期二 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因升至三个月高位后有获利了结

路透3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易商说，因交易商在上周触及三个月高位后锁定获利，之前美国农业部(USDA)3月供需报告没有带来任何意外的利多消息。

USDA将2013-14年全球小麦结转库存预估从2月时的1.8373亿吨上调至1.8381亿吨，且高于市场平均预估的1.8365吨。

USDA将2013-14年小麦库存预估保持在5.58亿吨不变，市场预期为上升，因为出口需求下降。

USDA将2013-14年硬红春麦结转库存预估下调1,500万蒲式耳，将软红冬麦结转库存预估上调1,500万蒲式耳。

USDA称，最新一周出口检验美国小麦42.9081万吨，低于市场预期的47.5-60万吨。

指标CBOT-5月小麦 结算价报6.40-3/4美元，跌13-1/4美分

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,444口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)
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