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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦升至四个月高位，因担心乌克兰及现货小麦走强

路透3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货价格周三上升至逾四个月高位，交易商说，因投资人对乌克兰政治动荡感到不安，且美国现货小麦上涨带动基金大量买入。

CBOT-5月小麦 升穿200日移动均线切入位6.63-1/4美元，结算价报每蒲式耳6.83-3/4美元，上涨24-3/4美分。

CBOT小麦未平仓合约周二上升，为约一个月来首见，同时小麦价格上涨，显示投资人建立新的多头头寸。

欧洲磨制用小麦期货触及约11个月高位，因忧虑乌克兰政治危机将可能令縠物需求转向西欧出口商。

美国农业部的外国农业服务部发表一份报告，称乌克兰冬季作物前景和春季播种计划仍然大致良好。

没有CBOT-3月小麦合约交割。CBOT-3月小麦合约将在周五到期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为142,378口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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