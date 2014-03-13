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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及四个半月高位后遭遇获利了结收低

路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货价格周四下滑，交易商称因在指标5月合约 盘初升至四个半月高位后，出现获利了结，市场担心黑海地区的政治紧张局势。

受全球小麦价格上涨以及对乌克兰供应收紧的预期带动，印度计划透过标售出口最多50万吨小麦的消息也给市场带来压力。

交投清淡的3月小麦 触及7.00-3/4美元的10月25日来现货月合约最高价，之后转跌，结算价报6.79美元。

CBOT-5月小麦 结算价报每蒲式耳6.73-3/4美元，跌10美分。

5月合约相对强弱指标周二报76.9，在70-100的技术性超买区域内，为周三的跌势确定了基调。

美国农业部报告，最近一周出口销售2013/14年度美国小麦47.69万吨，2014/15年度小麦8.92万吨，符合市场预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为133,410口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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