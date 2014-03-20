芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，在升至11个月高位后遭遇获利回吐

路透3月20日 - 美国小麦期货周四收低，交易商称因技术性卖盘和获利了结，且美元走强令美国小麦在全球市场竞争力下降。

市场尾盘缩减跌幅。

在周三美联储主席叶伦暗示美国升息可能比多数人原先预想的要早后，市场大感意外，美元兑其他主要货币走强。

在近月5月小麦期货 升至7.23-1/2美元的2013年4月来现货月合约高位后，市场呈现技术性超买。

美国农业部公布，最近一周出口销售2013/14年度小麦40.19万吨，2014/15年度小麦19.52万吨，符合预估。

CBOT-5月小麦 收低12美分，报7.03-3/4美元。

今日CBOT小麦预估成交量为176,357口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)