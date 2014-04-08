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市场报道 | 2014年 4月 9日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因预报美国大平原西部天气干燥

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商表示，因预报焦干的美国大平原西部狭长地带天气继续干燥，给市场带来支撑。

小麦种植带东部地区预报有雨预计将有利作物，但并未惠及堪萨斯州西部和俄克拉荷马州和德州狭长地带。

美国农业部将在周二午后发布今年首份小麦等级展望报告。

5月合约 结算价报6.81美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为140,748口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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