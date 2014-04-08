芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因预报美国大平原西部天气干燥

路透芝加哥4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，交易商表示，因预报焦干的美国大平原西部狭长地带天气继续干燥，给市场带来支撑。

小麦种植带东部地区预报有雨预计将有利作物，但并未惠及堪萨斯州西部和俄克拉荷马州和德州狭长地带。