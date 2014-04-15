芝加哥期市：小麦期货触及7美元之上的两周高位，受助于乌克兰动荡局势

路透4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升3.4%，触及7美元之上的两周高位，交易商称，因黑海小麦出口地区的政治紧张局势再度加剧。

俄罗斯宣称，乌克兰接近内战的边缘，因乌克兰政府表示，正在进行针对亲俄罗斯的分离主义者的“反恐怖主义行动”，在接近该国冲突地区的东部城镇看到了军队和装甲车。

交易商表示，担心动乱可能最终影响该地区的小麦和玉米的出口。

在CBOT-5月合约 升穿位于20日移动均线切入位6.88美元的阻力位，和7美元的心理阻力位后，技术性买入加速。

CBOT-5月小麦合约 收报每蒲式耳7.01-3/4美元，上扬23美分，盘中触及3月28日以来现货合约最高为7.02-3/4美元。

气象学家称，周二早些时候，美国大平原南部地区的气温降至远低于零度的水平，可能损及部分已遭受干旱侵袭的作物，但由于作物还不够成熟，从而限制了受损的范围。

今日CBOT小麦期货预估成交量为154,188口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)