芝加哥期市：小麦期货触及7美元之上的两周高位，受助于乌克兰动荡局势

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二急升3.4%，触及7美元之上的两周高位，交易商称，因黑海小麦出口地区的政治紧张局势再度加剧。
俄罗斯宣称，乌克兰接近内战的边缘，因乌克兰政府表示，正在进行针对亲俄罗斯的分离主义者的“反恐怖主义行动”，在接近该国冲突地区的东部城镇看到了军队和装甲车。
交易商表示，担心动乱可能最终影响该地区的小麦和玉米的出口。
在CBOT-5月合约 升穿位于20日移动均线切入位6.88美元的阻力位，和7美元的心理阻力位后，技术性买入加速。
CBOT-5月小麦合约 收报每蒲式耳7.01-3/4美元，上扬23美分，盘中触及3月28日以来现货合约最高为7.02-3/4美元。
气象学家称，周二早些时候，美国大平原南部地区的气温降至远低于零度的水平，可能损及部分已遭受干旱侵袭的作物，但由于作物还不够成熟，从而限制了受损的范围。
今日CBOT小麦期货预估成交量为154,188口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。