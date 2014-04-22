芝加哥期市：小麦期货走高，受助于玉米市场涨势和技术性买盘

修正-英国政经：特雷莎梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透芝加哥4月22日 - 美国小麦期货周二上扬，交易商称，受助于玉米市场涨势和技术性买盘。
小麦期货早盘走低，但稍后转跌为升，因市场担忧今春美国中西部播种步伐缓慢，推动玉米价格攀升。
指标CBOT-5月冬麦期货 盘中未能跌至周一触及的低位之下，随后寻获支撑。
CBOT-5月合约转跌为升后升穿40日移动均线，引发进一步买盘。
芝加哥商业交易所集团(CME Group) 将实施一项新的日价格限制系统，新系统将根据潜在价格水平来确定日价格限制。软红冬麦合约的新限制将从5月开始实施，将比目前的限制低15到45美分。
预报显示，美国大平原将出现一定的降雨，这限制了期货市场的涨幅。
美国农业部周一晚些时候称，最近一周小麦生长优良率在34%的水平企稳，较上年同期低1个百分点。
CBOT-5月小麦期货 结算价报6.73美元，升4-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为131,943口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠