芝加哥期市：小麦期货走高，受助于玉米市场涨势和技术性买盘

路透芝加哥4月22日 - 美国小麦期货周二上扬，交易商称，受助于玉米市场涨势和技术性买盘。

小麦期货早盘走低，但稍后转跌为升，因市场担忧今春美国中西部播种步伐缓慢，推动玉米价格攀升。

指标CBOT-5月冬麦期货 盘中未能跌至周一触及的低位之下，随后寻获支撑。

CBOT-5月合约转跌为升后升穿40日移动均线，引发进一步买盘。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 将实施一项新的日价格限制系统，新系统将根据潜在价格水平来确定日价格限制。软红冬麦合约的新限制将从5月开始实施，将比目前的限制低15到45美分。

预报显示，美国大平原将出现一定的降雨，这限制了期货市场的涨幅。

美国农业部周一晚些时候称，最近一周小麦生长优良率在34%的水平企稳，较上年同期低1个百分点。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.73美元，升4-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为131,943口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)