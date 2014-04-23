芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受玉米市场升势带动

美国股市: 道琼工业指数收升1.05%，纳斯达克指数上涨1.24%
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透芝加哥4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，交易商称，小麦期货开低后跟随玉米市场升势反弹。
CBOT-5月合约 在跌穿40日移动均线切入位后寻获支撑。
分析师预计，美国农业部周四早将公布旧作小麦出口销售20-40万吨，新作小麦出口销售25-50万吨。
日本农林水产省在一例行标购中从美国、加拿大和澳洲进口108,789吨食用小麦。
5月小麦期货收高3-1/2美分，收报6.76-1/2美元。
今日CBOT小麦预估成交量为83,217口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
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