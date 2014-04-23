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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，受玉米市场升势带动

路透芝加哥4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，交易商称，小麦期货开低后跟随玉米市场升势反弹。

CBOT-5月合约 在跌穿40日移动均线切入位后寻获支撑。

分析师预计，美国农业部周四早将公布旧作小麦出口销售20-40万吨，新作小麦出口销售25-50万吨。

日本农林水产省在一例行标购中从美国、加拿大和澳洲进口108,789吨食用小麦。

5月小麦期货收高3-1/2美分，收报6.76-1/2美元。

今日CBOT小麦预估成交量为83,217口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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