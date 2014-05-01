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市场报道 | 2014年 5月 2日 星期五 05:28 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，因基金抛售

路透芝加哥5月1日 - 美国小麦期货周四走低，因之前的涨势推动小麦价格本周攀升至合约高位后基金结清头寸。

近月硬红冬麦合约 周四盘中触及去年3月以来最高，后转升为跌，因农产品全线走低。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月软红冬麦合约 跌1.8%。

小麦质量委员会周三发现，堪萨斯州西南部小麦收成前景为纪录最差。对该州的作物巡查将在周四结束，委员会将在1900 GMT发布单产和总产量预估。

CBOT-5月小麦期货 结算价报6.98-3/4美元，跌14-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,641口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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