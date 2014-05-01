芝加哥期市：小麦期货走低，因基金抛售

路透芝加哥5月1日 - 美国小麦期货周四走低，因之前的涨势推动小麦价格本周攀升至合约高位后基金结清头寸。

近月硬红冬麦合约 周四盘中触及去年3月以来最高，后转升为跌，因农产品全线走低。

小麦质量委员会周三发现，堪萨斯州西南部小麦收成前景为纪录最差。对该州的作物巡查将在周四结束，委员会将在1900 GMT发布单产和总产量预估。