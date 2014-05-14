芝加哥期市：CBOT小麦连续第六日下跌，因技术性卖压及出口缓慢

台湾已公布经济指标--2017/4/27
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透5月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第六个交易日收低，交易商称因技术性卖压，以及在全球小麦供应充裕的情况下，对美国供应的出口需求迟滞。
CBOT-7月小麦期货 跌穿心理支持位7.00美元和50日移动均线切入位6.95美元后跌势加速，结算价报6.90-1/4美元，重挫19美分。
CBOT小麦未平仓合约在过去五个交易日中有四日增加，因价格下挫，显示商品基金一直在增加空头仓位。
市场预计周四美国农业部的周度出口销售报告将显示，上周出口销售2013/14年度小麦10-30万吨，2014/15年度小麦15-30万吨。
CBOT-5月小麦期货 到期，结算价报6.81美元，跌19美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为109,007口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
路透台北4月27日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单9,754.7亿台币。 --财105-6期还本付息300亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财106-7期国库券交割，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共7,479亿台币： 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --国库券还本