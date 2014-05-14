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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连续第六日下跌，因技术性卖压及出口缓慢

路透5月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第六个交易日收低，交易商称因技术性卖压，以及在全球小麦供应充裕的情况下，对美国供应的出口需求迟滞。

CBOT-7月小麦期货 跌穿心理支持位7.00美元和50日移动均线切入位6.95美元后跌势加速，结算价报6.90-1/4美元，重挫19美分。

CBOT小麦未平仓合约在过去五个交易日中有四日增加，因价格下挫，显示商品基金一直在增加空头仓位。

市场预计周四美国农业部的周度出口销售报告将显示，上周出口销售2013/14年度小麦10-30万吨，2014/15年度小麦15-30万吨。

CBOT-5月小麦期货 到期，结算价报6.81美元，跌19美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,007口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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