芝加哥期市：CBOT小麦期货重挫，因技术性卖压和出口需求疲弱

路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第七个交易日，指标7月合约触及三周低点，交易商称因技术性卖盘和对价高的美国小麦出口需求疲弱。

美国农业部报告周度出口销售美国旧作小麦5.49万吨，低于预估，新作小麦销售19.71万吨，符合预估。

在欧洲，分析机构Strategie Grains将2013/14年度欧盟软麦出口预估上调至2,810万吨的纪录高位，因伊朗等国需求强劲。

Informa Economics将今年美国春麦播种面积预估由1,230万英亩下调至1,210万英亩，该公司还将今年美国各种小麦播种总面积预估由3月的5,664.8万英亩下调至5,610万英亩。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.78-1/4美元，跌12美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为86,905口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)