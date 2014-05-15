芝加哥期市：CBOT小麦期货重挫，因技术性卖压和出口需求疲弱

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第七个交易日，指标7月合约触及三周低点，交易商称因技术性卖盘和对价高的美国小麦出口需求疲弱。
美国农业部报告周度出口销售美国旧作小麦5.49万吨，低于预估，新作小麦销售19.71万吨，符合预估。
在欧洲，分析机构Strategie Grains将2013/14年度欧盟软麦出口预估上调至2,810万吨的纪录高位，因伊朗等国需求强劲。
Informa Economics将今年美国春麦播种面积预估由1,230万英亩下调至1,210万英亩，该公司还将今年美国各种小麦播种总面积预估由3月的5,664.8万英亩下调至5,610万英亩。
CBOT-7月小麦期货 结算价报6.78-1/4美元，跌12美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为86,905口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%