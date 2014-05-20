芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二走低，抹去早盘的涨幅，交易商称，受累于技术性卖盘，以及全球供应充裕带来的压力。

在全球市场上，美国小麦价格过高。在伊拉克的一次标购中，俄罗斯小麦的卖价为每吨324.55美元，而美国小麦的最低卖价为成本加运费不包卸货价每吨378.95美元。澳大利亚的最低卖价为每吨371美元，加拿大小麦的最低卖价为每吨344.75美元。

美国农业部称，上周美国冬麦优良率为29%，低于之前一周的30%。春麦播种率为49%，低于五年均值68%。

市场认为，CBOT-7月小麦合约 已出现技术性超卖，在过去10日中九日走低后，势将出现反弹。

该合约今日收跌4美分，报每蒲式耳6.70-1/2美元。

天气预报称，受干旱侵袭的美国大平原南部本周晚些时候将迎来降雨，但对德州和俄克拉荷马州的作物而言，降雨可能来的太迟。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,847口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)