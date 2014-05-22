芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘及大平原预报有强降雨

路透5月22日 - 美国小麦期货周四下滑，交易商称因技术性卖盘，以及预报称美国大平原南部地区周末有强降雨，可能令部分地区的作物得益。

预报周五至周一堪萨斯州、俄克拉荷马州和德州多数地区有雨，降雨量约2英寸，降雨对南部已成熟作物而言太晚了，但可能令北部地区的小麦生长有利。

CBOT-7月小麦期货 跌穿200日移动均线切入位6.58美元，触及6.54美元的两个月低点，但之后缩减跌幅，结算价报6.59-1/4美元，跌5美分。这是该合约在过去12个交易日中第11日收低。

市场认为美国小麦在充足的全球供应面前缺乏竞争力，这给市场带来更多压力。

俄罗斯农业部将今年谷物产量预估上调至1亿吨，高于之前预估的9,500万吨，但称克里米亚的产量可能受到干旱影响。

阿根廷农业部预计该国在即将到来的2014/15季将种植450万英亩小麦，2013/14季为360万英亩。

今日CBOT小麦期货预估成交量为129,339口。(完)

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