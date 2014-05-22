芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘及大平原预报有强降雨

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透5月22日 - 美国小麦期货周四下滑，交易商称因技术性卖盘，以及预报称美国大平原南部地区周末有强降雨，可能令部分地区的作物得益。
预报周五至周一堪萨斯州、俄克拉荷马州和德州多数地区有雨，降雨量约2英寸，降雨对南部已成熟作物而言太晚了，但可能令北部地区的小麦生长有利。
CBOT-7月小麦期货 跌穿200日移动均线切入位6.58美元，触及6.54美元的两个月低点，但之后缩减跌幅，结算价报6.59-1/4美元，跌5美分。这是该合约在过去12个交易日中第11日收低。
市场认为美国小麦在充足的全球供应面前缺乏竞争力，这给市场带来更多压力。
俄罗斯农业部将今年谷物产量预估上调至1亿吨，高于之前预估的9,500万吨，但称克里米亚的产量可能受到干旱影响。
阿根廷农业部预计该国在即将到来的2014/15季将种植450万英亩小麦，2013/14季为360万英亩。
今日CBOT小麦期货预估成交量为129,339口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透旧金山5月3日 - 苹果执行长库克(Tim Cook)周三表示，苹果计划成立一档10亿美元基金，投资从事先进制造业的美国企业。这是该公司创造美国就业机会的最新表现。
路透台北5月4日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,975.8亿台币。