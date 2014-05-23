芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因全球供应充裕及对美国小麦需求疲弱

路透芝加哥5月23日 - 美国小麦期货周五下挫1%至两个半月低点，交易商称因全球库存充裕及海外买家对美国供应的需求疲弱。

交易商表示，在长周末前基金出脱多头仓位，芝加哥期货交易所(CBOT)周一将因阵亡将士纪念日休市一天。

CBOT-7月小麦期货 跌6-3/4美分，报6.52-1/2美元，本周下挫3.4%，在本周五个交易日中有四日下滑。

交易商将关注下周7月小麦期货是否能守住100日移动均线切入位6.49美元附近的支撑位。自3月4日以来，该合约一直没有跌穿该水准。

投资人也将关注美国大平原北部春麦播种的进度，因土壤湿度太大，播种进度已经落后。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,849口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)