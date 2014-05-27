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市场报道 | 2014年 5月 28日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：小麦期货接近三个月低位，因技术性卖盘和出口市场竞争激烈

路透5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至近三个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘和全球出口市场竞争激烈，尤其是来自欧洲和黑海地区的出口。

交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 在过去14个交易日中有13日下跌。该合约开盘时跳空走低，跌至近三个月低位6.40-1/4美元，后缩减跌幅，收报每蒲式耳6.41美元，日内下跌11-1/2美分。该合约的九日相对强弱指标收盘时接近18，深陷0-30的技术性超卖区间内。

在美国农业部周度作物生长报告周二晚些时候公布前，分析师预计政府报告将显示上周冬麦优良率为30%，高于之前一周的29%，因大平原迎来急需的降雨。

农业部最新公布的出口检验报告显示，上周出口检验小麦50.7888万吨，与市场预期一致。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,790口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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