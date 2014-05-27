芝加哥期市：小麦期货接近三个月低位，因技术性卖盘和出口市场竞争激烈

路透5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至近三个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘和全球出口市场竞争激烈，尤其是来自欧洲和黑海地区的出口。

交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 在过去14个交易日中有13日下跌。该合约开盘时跳空走低，跌至近三个月低位6.40-1/4美元，后缩减跌幅，收报每蒲式耳6.41美元，日内下跌11-1/2美分。该合约的九日相对强弱指标收盘时接近18，深陷0-30的技术性超卖区间内。