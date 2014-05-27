芝加哥期市：小麦期货接近三个月低位，因技术性卖盘和出口市场竞争激烈

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透5月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二跌至近三个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘和全球出口市场竞争激烈，尤其是来自欧洲和黑海地区的出口。
交投最活跃的CBOT-7月小麦合约 在过去14个交易日中有13日下跌。该合约开盘时跳空走低，跌至近三个月低位6.40-1/4美元，后缩减跌幅，收报每蒲式耳6.41美元，日内下跌11-1/2美分。该合约的九日相对强弱指标收盘时接近18，深陷0-30的技术性超卖区间内。
在美国农业部周度作物生长报告周二晚些时候公布前，分析师预计政府报告将显示上周冬麦优良率为30%，高于之前一周的29%，因大平原迎来急需的降雨。
农业部最新公布的出口检验报告显示，上周出口检验小麦50.7888万吨，与市场预期一致。
今日CBOT小麦期货预估成交量为87,790口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。