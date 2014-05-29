芝加哥期市：近月小麦期货连跌七日至近三个月低点，因全球现货价格下滑

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第七日，近月7月小麦触及约三个月低点，交易商说，因技术性卖压及全球现货小麦价格下滑。
在过去16个交易日中有15个交易日下跌后，CBOT-7月小麦期货技术面呈现超卖，盘初一度上涨，但美国小麦相比黑海地区和欧洲的小麦，价格仍过高。
预报称俄罗斯在欧洲的部分地区初夏可能有燥热天气，但交易商未受影响。
国际谷物理事会(IGC)将2014/15年度全球小麦产量预估由6.97亿吨下调至6.94亿吨，因预期美国产量减少。但IGC将欧盟2014/15年度小麦出口预估由2,350万吨上调至2,500万吨。
分析师预计，美国农业部周五早将公布最近一周出口销售2013/14年度美国小麦0-20万吨，2014/15年度小麦20-40万吨。
CBOT-7月小麦合约 收报每蒲式耳6.32-1/2美元，下跌6-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为75,438口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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