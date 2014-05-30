芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌八个交易日，因全球小麦价格更低

投行观点：Galapagos NV目标价从87美元上调至121--Instinet
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路透5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货周五连跌第八个交易日，在过去17个交易日内有16日下跌，交易商称因技术性卖压，及市场认为美国小麦价格比全球市场更高。
CBOT-7月小麦期货 触及三个月低点6.25-1/2美元，结算价报6.27-1/4美元，跌5-1/4美分。
5月份，CBOT近月小麦期货 跌0.86美分，或12%，为2011年9月来最大跌幅。
美国农业部公布周度出口销售5.24万吨2013/14年度小麦，53.15万吨2014/15年度小麦，高于市场预估。
今日CBOT小麦期货预估成交量为90,968口。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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