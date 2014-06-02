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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌九个交易日，为20年最长跌势

路透6月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货周一连跌第九个交易日，为1994年来最长跌势，交易商称因技术性卖压以及投资人预计2014/15年度全球小麦库存充裕。

CBOT-7月小麦期货 在过去18个交易日内有17日收低，盘中触及6.16-1/2美元的三个月低点，结算价报6.20-3/4美元，跌6-1/2美分。该合约保持在3月3日所创的6.16至6.10-1/2美元的图表缺口之上。

交易商预计CBOT存储支出将增加，CBOT-9月小麦 跌幅超过12月合约 。

美国大平原南部周末降雨，且预报本周还有降雨，可能有助于部分地区硬红冬麦作物的生长

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,834口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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