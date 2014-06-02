芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌九个交易日，为20年最长跌势

CBOT-7月小麦期货 在过去18个交易日内有17日收低，盘中触及6.16-1/2美元的三个月低点，结算价报6.20-3/4美元，跌6-1/2美分。该合约保持在3月3日所创的6.16至6.10-1/2美元的图表缺口之上。