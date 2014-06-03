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市场报道 | 2014年 6月 4日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：小麦期货连跌第10日，因产量前景改善和担忧全球供应过剩

路透6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周二连跌第10日，录得1994年以来最长跌势，因美国大平原北部产量前景不断改善，以及担忧在全球供应充裕的情况下美国小麦价格过高。

上周美国春麦播种加速也重压小麦期价。农业部周一晚些时候报告，上周春麦播种率为88%，快于预期，与五年均值一致。

玉米和大豆市场走低也拖累小麦期市表现。

美国农业部称，上周冬麦优良率为30%，与之前一周持稳。

市场处于技术超卖区间，CBOT-7月合约 的九日相对强弱指标降至11。技术交易商认为，相对强弱指标在0-30之间为超卖信号。

交易商称，德意志银行开始为期五天的基金展期操作，将CBOT-2014年7月小麦合约 展期至2015年7月合约 。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.12-1/2美元，跌8-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为114,054口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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