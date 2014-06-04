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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货结束10日连跌收涨，受助于低吸买盘

路透6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，受低吸买盘推动，11日来首次收高，之前因全球供应充裕，7月小麦合约 跌至三个月低位。

在九日相对强弱指标跌至11，深陷0-30的超卖区间后，市场认为，CBOT-7月合约 是时候反弹。

但涨幅受限，因北半球冬麦收割季临近，以及预报显示美国大平原部分地区将迎来又一轮降雨，可能惠及抽穗时间较晚的硬红冬麦。

对大平原北部春麦播种推迟的忧虑缓解也利空市场。

CBOT-7月小麦期货 结算价报6.14-1/2美元，升2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为86,130口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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