芝加哥期市：CBOT小麦下滑，因技术性卖压及对黑海地区出口放缓的担忧减轻

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称因在上周触及三周高位后出现获利了结，且对黑海地区谷物出口将因乌克兰政治紧张局势而放缓的担忧减轻。
乌克兰农业部表示，2014/15作物年度头两个月乌克兰谷物出口增至501万吨，去年同期为约330万吨。
俄罗斯农业咨询机构SovEcon称，8月俄罗斯出口了创纪录的450万吨谷物，包括420万吨小麦。
美国冬麦种植季节前美国大平原南部迎来对谷物有利的降雨，且全球供应充裕都给市场带来进一步压力。
CBOT-9月小麦期货 结算价报5.43-1/2美元，跌6-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为56,233口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。