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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下滑，因技术性卖压及对黑海地区出口放缓的担忧减轻

路透9月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下滑，交易商称因在上周触及三周高位后出现获利了结，且对黑海地区谷物出口将因乌克兰政治紧张局势而放缓的担忧减轻。

乌克兰农业部表示，2014/15作物年度头两个月乌克兰谷物出口增至501万吨，去年同期为约330万吨。

俄罗斯农业咨询机构SovEcon称，8月俄罗斯出口了创纪录的450万吨谷物，包括420万吨小麦。

美国冬麦种植季节前美国大平原南部迎来对谷物有利的降雨，且全球供应充裕都给市场带来进一步压力。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.43-1/2美元，跌6-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为56,233口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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