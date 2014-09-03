芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至合约低点，因乌克兰磋商停火及技术性卖压

路透9月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跌至一个月低点，多数合约创下合约新低，交易商称因乌克兰和俄罗斯磋商在乌克兰东部停火，市场对黑海地区出口放缓的担忧减轻。

俄罗斯总统普京阐述了在乌克兰东部停火的计划，但乌克兰总理称，普京的和平计划旨在欺骗西方，以避免新的制裁。

CBOT玉米和大豆期货跌势也带来压力，大豆期货跌至合约低点，因美国作物生长评级提高以及民间机构预计今年产量创新高。

美国农业部报告，美国春麦收割率为38%，北达科他州收割率仅为21%，远低于60%的五年均值。

中国储备粮管理总公司表示，今年迄今小麦的收储规模比去年同期多三倍，这将影响对进口的需求。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.23-1/2美元，跌20美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为116,155口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)