芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因美国出口需求疲弱

欧股业绩：英飞凌第二季营业利润增长30%，受汽车及工业部门推动
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第四日，交易商称，受累于技术性卖盘和对美国供应的需求疲弱。
美国最高等级的硬红冬麦和春麦的现货溢价本周持续飙升，因国内小麦加工厂纷纷购买小麦来满足生产需求。
多个CBOT小麦合约跌至合约低位，因全球小麦供应充裕，以及俄罗斯和乌克兰的谷物出口规模巨大，导致对美国小麦的出口需求疲弱。
另外，美元走强也重压小麦期价。
CBOT报告，有231口9月小麦合约交割。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.30-1/4美元，跌5-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为70,780口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透法兰克福5月4日 - 德国芯片(晶片)制造商英飞凌周四公布第二季营业利润增长30%，受汽车部门及工业部门业务活动的推动。
路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(9日)招标发行 至多260亿元固息债，期限一、五、10年。 上述一、五、10年债分别为该行今年第4期 、第6期 和 第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/4/17；
* 韩股综合股价指数升0.77%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.36%，沪综指下滑0.01%，美国原油期货跌0.27%，伦敦期铜涨0.04%