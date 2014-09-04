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市场报道 | 2014年 9月 5日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因美国出口需求疲弱

路透9月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第四日，交易商称，受累于技术性卖盘和对美国供应的需求疲弱。

美国最高等级的硬红冬麦和春麦的现货溢价本周持续飙升，因国内小麦加工厂纷纷购买小麦来满足生产需求。

多个CBOT小麦合约跌至合约低位，因全球小麦供应充裕，以及俄罗斯和乌克兰的谷物出口规模巨大，导致对美国小麦的出口需求疲弱。

另外，美元走强也重压小麦期价。

CBOT报告，有231口9月小麦合约交割。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.30-1/4美元，跌5-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为70,780口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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