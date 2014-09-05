芝加哥期市：CBOT小麦期货受逢低承接带动收高，但本周下挫

路透9月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称在本周创下合约低点后出现逢低承接买盘，且传闻称俄罗斯考虑限制谷物出口。

俄罗斯官员否认了正考虑限制出口以平衡国内供应的消息，但俄罗斯副总理发言人证实，农业部发出的一封信中提及监控市场状况的选项，而非建议。

交易商也在关注乌克兰和亲俄叛军达成停火协议，这是向结束乌克兰东部战事迈出的第一步。

预报机构World Weather Inc称，加拿大西部下周气温降至零度以下，将可能导致许多尚未成熟的作物结束生长期。

出口需求疲弱限制了升幅。美国农业部报告，周度出口销售小麦168,781吨，远低于市场预估的25-45万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.35-1/4美元，升5美分。本周重挫5%，或28-1/4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)