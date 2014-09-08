芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，跟随玉米和大豆跌势

路透9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一走低，跟随玉米和大豆跌势，但交易商称，小麦期货受逢低承接提振尾盘缩减跌幅。

分析师预计，美国农业部将在周四发布的月度供需报告中上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。

美元上扬也令小麦期货承压。

对乌克兰冲突可能导致该国小麦出口放缓的忧虑缓解， 有消息称，该国7月1日到9月8日这三个月间，谷物出口同比猛增44%，至598万吨。

农业部报告，最近一周出口检验美国小麦530,773吨，略低于市场预估。

在周一晚些时候公布上周作物生长报告前，分析师预计，上周冬麦播种率为4%，春麦收割率为54%，低于78%的正常水平。

CBOT报告，无7月小麦合约交割。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.33-1/2美元，跌1-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为47,655口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)