芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至四年低位，因全球库存增加

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周四触及四年低位，一度跌穿5美元，交易商称，因美国农业部上调全球小麦结转库存预估至高于市场预期的水平。
CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。
农业部预计，2014/15年全球小麦结转库存预估为1.9638亿吨，高于上月预估的1.9296亿吨，也高于市场平均预估1.9375亿吨。
农业部还将2014/15年美国小麦结转库存预估上调至高于市场预期的水平，因美国小麦出口预期减少。
强于预期的周度出口销售报告未能止住市场抛售。农业部报告称，上周出口销售美国小麦69.03万吨，高于市场预估的25-45万吨。
CBOT报告有250口9月小麦合约交割。9月合约于周五到期。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.09-1/2美元，跌10-1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为83,448口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。