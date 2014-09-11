芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至四年低位，因全球库存增加

路透9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周四触及四年低位，一度跌穿5美元，交易商称，因美国农业部上调全球小麦结转库存预估至高于市场预期的水平。

CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。

农业部预计，2014/15年全球小麦结转库存预估为1.9638亿吨，高于上月预估的1.9296亿吨，也高于市场平均预估1.9375亿吨。

农业部还将2014/15年美国小麦结转库存预估上调至高于市场预期的水平，因美国小麦出口预期减少。

强于预期的周度出口销售报告未能止住市场抛售。农业部报告称，上周出口销售美国小麦69.03万吨，高于市场预估的25-45万吨。

CBOT报告有250口9月小麦合约交割。9月合约于周五到期。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.09-1/2美元，跌10-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,448口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)