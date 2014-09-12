芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌五日，触及四年低点

美国热股：推特月度活跃用户数增速创逾一年最快，盘初急升近10%
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
路透9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周五连跌第五个交易日，触及四年低点，交易商称因技术性卖压、全球供应不断增加和美国出口需求疲弱。
CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。
9月合约到期 ，结算价报4.98-1/4美元，盘中触及4.97美元的现货月合约自2010年7月来最低价。
市场仍在消化周四美国农业部发布的月度供需报告，农业部在报告中下调美国2014/15年度小麦出口预估，并上调2014/15全球小麦结转库存预估。
CBOT-12月小麦期货 结算价跌7美分，报5.02-1/2美分。本周，12月小麦期货重挫32-3/4美分，或6.1%，为两个月最大单周跌幅。
CBOT报告有40口9月小麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为62,552口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月26日 - 推特公布其月度活跃用户数的增长速度创下逾一年最快，且第一季获利也远高于预期，尽管面临Facebook和Snapchat的强劲竞争。
美国商务部公布，美国3月建筑许可修正为增长4.2%，年率为126.7万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (
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