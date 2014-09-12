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市场报道 | 2014年 9月 13日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌五日，触及四年低点

路透9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货 周五连跌第五个交易日，触及四年低点，交易商称因技术性卖压、全球供应不断增加和美国出口需求疲弱。

CBOT各个月份的小麦期货均触及合约低位。

9月合约到期 ，结算价报4.98-1/4美元，盘中触及4.97美元的现货月合约自2010年7月来最低价。

市场仍在消化周四美国农业部发布的月度供需报告，农业部在报告中下调美国2014/15年度小麦出口预估，并上调2014/15全球小麦结转库存预估。

CBOT-12月小麦期货 结算价跌7美分，报5.02-1/2美分。本周，12月小麦期货重挫32-3/4美分，或6.1%，为两个月最大单周跌幅。

CBOT报告有40口9月小麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为62,552口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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