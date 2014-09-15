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市场报道 | 2014年 9月 16日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第六日，触及四年低位

路透9月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连跌第六日，触及四年低位，交易商称，因全球供应充裕，以及出口竞争激烈。

CBOT-12月小麦期货 跌穿5美元的心理支撑位，触及合约低位4.96美元，此为现货合约自2010年以来的最低位，后缩减跌幅，收报每蒲式耳5.00-3/4美元，日内下跌1-3/4美元。

农业咨询公司SovEcon将对2014年俄罗斯小麦产量预期上调至6,000万吨，之前的预估为5,800万吨。

乌克兰国家统计局称，9月1日该国谷物库存总计为2,340万吨，同比增加15%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,856口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
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