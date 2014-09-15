芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌第六日，触及四年低位

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透9月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一连跌第六日，触及四年低位，交易商称，因全球供应充裕，以及出口竞争激烈。
CBOT-12月小麦期货 跌穿5美元的心理支撑位，触及合约低位4.96美元，此为现货合约自2010年以来的最低位，后缩减跌幅，收报每蒲式耳5.00-3/4美元，日内下跌1-3/4美元。
农业咨询公司SovEcon将对2014年俄罗斯小麦产量预期上调至6,000万吨，之前的预估为5,800万吨。
乌克兰国家统计局称，9月1日该国谷物库存总计为2,340万吨，同比增加15%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为53,856口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)