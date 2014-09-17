芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受逢低承接买盘带动从四年低点反弹

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商称受逢低承接买盘带动，结束七日连跌走势，本周小麦期货触及四年低点。
全球小麦供应不断增加以及美国小麦在出口市场遭遇强劲竞争都令期价升幅受限。
产量预估机构Lanworth预计2014/15美国各种小麦总产量达到20.34亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的20.30亿。
市场预计，美国农业部周四将公布周度出口销售小麦45-65万吨。
CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳4.99-1/4美元，升3美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为45,783口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道