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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受逢低承接买盘带动从四年低点反弹

路透9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，交易商称受逢低承接买盘带动，结束七日连跌走势，本周小麦期货触及四年低点。

全球小麦供应不断增加以及美国小麦在出口市场遭遇强劲竞争都令期价升幅受限。

产量预估机构Lanworth预计2014/15美国各种小麦总产量达到20.34亿蒲式耳，高于美国农业部目前预估的20.30亿。

市场预计，美国农业部周四将公布周度出口销售小麦45-65万吨。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳4.99-1/4美元，升3美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为45,783口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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