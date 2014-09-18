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市场报道 | 2014年 9月 19日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及四年低位，受累于技术性卖盘和美元强势

路透9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌超过2%，盘中触及四年新低，交易商称，受累于技术性卖盘、全球小麦供应充裕和美元强势。

在CBOT-12月小麦期货 跌穿之前的合约低位4.91美元后，技术性抛售加速。各月份CBOT小麦期货均触及合约低位。

美元兑日圆触及六年高位，兑一篮子货币 走坚，使美国小麦对持有其他货币的投资者吸引力降低。

美国农业部报告，上周出口销售美国小麦31.45万吨，低于45-65万吨的预估区间。

法国咨询机构Strategie Grains连续第五个月上调欧盟软麦产量预估至1.466亿吨，较8月的预估高出250万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.88-1/2美元，跌10-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为47,219口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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