芝加哥期市：小麦期货触及四年低位，受累于技术性卖盘和美元强势

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌超过2%，盘中触及四年新低，交易商称，受累于技术性卖盘、全球小麦供应充裕和美元强势。
在CBOT-12月小麦期货 跌穿之前的合约低位4.91美元后，技术性抛售加速。各月份CBOT小麦期货均触及合约低位。
美元兑日圆触及六年高位，兑一篮子货币 走坚，使美国小麦对持有其他货币的投资者吸引力降低。
美国农业部报告，上周出口销售美国小麦31.45万吨，低于45-65万吨的预估区间。
法国咨询机构Strategie Grains连续第五个月上调欧盟软麦产量预估至1.466亿吨，较8月的预估高出250万吨。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.88-1/2美元，跌10-3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为47,219口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM