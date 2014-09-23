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市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因全球供应充裕和玉米期货走低

路透9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌，跟随玉米和大豆市场跌势，交易商称，全球小麦供应充裕使市场进一步承压。

不过，近月CBOT-12月小麦期货 与远月合约价差连续第二日扩阔，因埃及周末购买一船美国软红冬麦船货，促使交易商出脱看多3月合约/看空12月合约的头寸。

交易商在美国农业部9月30日公布谷物季度库存报告前调整头寸。报告中将包括对2014年美国小麦收成的最新预估。部分分析师预计，农业部将上调对春麦收成的预估。

农业部表示，截至周日，美国2015年冬麦种植率为25%，高于22%的五年均值。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.76美元，跌3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为82,538口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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