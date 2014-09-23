芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因全球供应充裕和玉米期货走低

中港股业绩：中国太保一季净利同比下降9%，保险责任准备金明显上升
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌，跟随玉米和大豆市场跌势，交易商称，全球小麦供应充裕使市场进一步承压。
不过，近月CBOT-12月小麦期货 与远月合约价差连续第二日扩阔，因埃及周末购买一船美国软红冬麦船货，促使交易商出脱看多3月合约/看空12月合约的头寸。
交易商在美国农业部9月30日公布谷物季度库存报告前调整头寸。报告中将包括对2014年美国小麦收成的最新预估。部分分析师预计，农业部将上调对春麦收成的预估。
农业部表示，截至周日，美国2015年冬麦种植率为25%，高于22%的五年均值。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.76美元，跌3/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为82,538口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。
路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利23.01亿元人民币，同比增长40.18%；公司一季度公允价值变动收益、利息净收入和其他业务收入等成为公司营收增长的主要来源。