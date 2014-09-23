芝加哥期市：CBOT小麦期货收跌，因全球供应充裕和玉米期货走低

路透9月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌，跟随玉米和大豆市场跌势，交易商称，全球小麦供应充裕使市场进一步承压。

不过，近月CBOT-12月小麦期货 与远月合约价差连续第二日扩阔，因埃及周末购买一船美国软红冬麦船货，促使交易商出脱看多3月合约/看空12月合约的头寸。