芝加哥期市：CBOT小麦期货上扬，因低吸买盘和传言美国出口需求改善

路透9月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，交易商称，因传言美国出口需求改善，以及价格本周跌至四年低位后出现低吸买盘。

CBOT近月小麦合约早盘领涨，因市场认为美国小麦在国际市场的竞争力增强，上周末埃及购买了一船美国小麦。交易商援引传言称，有更多美国软红小麦出口。

交易商称，CBOT数据显示，周二尾盘登记交割的小麦合约降至384口，之前国际谷物贸易商Nidera旗下的分支Chicago & Illinois River Marketing(CIRM)取消了230口仓单，其中部分小麦可能被用于满足对埃及的出口。

另一个有利因素是，基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，市场可能出现一波空头回补。

一项路透调查显示，交易商预计农业部下周将上调美国2014年小麦收成预估，主要是因春麦产量增加。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.80-1/4美元，升4-1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为106,538口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)