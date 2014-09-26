芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘基本持平，盘中触及数年低位

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(COBT)小麦期货周五收盘涨跌互现，但幅度不大，交易商称，在昨日跌至四年低位后出现少量低吸买盘。
全球小麦供应充裕，以及美元走强重压小麦市场。
预报显示，美国大平原南部硬红冬麦种植带将有阵雨，这也使小麦期价进一步承压。当地农户正在播种2015年度小麦。
在下周二农业部发布季度谷物库存报告前，交易商调整头寸。分析师预计，农业部将在报告中上调2014年美国小麦产量预估。
CBOT-12月小麦期货 小升1/4美分，收报4.74-1/4美元。本周基本持平，小跌1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为45,193口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。