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市场报道 | 2014年 9月 27日 星期六 05:11 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收盘基本持平，盘中触及数年低位

路透9月26日 - 芝加哥期货交易所(COBT)小麦期货周五收盘涨跌互现，但幅度不大，交易商称，在昨日跌至四年低位后出现少量低吸买盘。

全球小麦供应充裕，以及美元走强重压小麦市场。

预报显示，美国大平原南部硬红冬麦种植带将有阵雨，这也使小麦期价进一步承压。当地农户正在播种2015年度小麦。

在下周二农业部发布季度谷物库存报告前，交易商调整头寸。分析师预计，农业部将在报告中上调2014年美国小麦产量预估。

CBOT-12月小麦期货 小升1/4美分，收报4.74-1/4美元。本周基本持平，小跌1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为45,193口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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