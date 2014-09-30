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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 05:18 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受库存数据拖累收低，本季重挫15%

路透9月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低，交易商称，此前美国农业部公布的截至9月1日小麦库存数据略高于市场预估，达到19.14亿蒲式耳。

玉米期货下滑以及美元走强也给小麦期货带来额外压力。美元指数 触及四年高位，因欧元区通胀数据疲弱。

美国农业部报告，截至周四美国冬麦播种率达到43%，高于五年均值36%。美国大平原南部种植的冬麦会得益于良好的土壤湿度，这对小麦期货也是利空因素。

小麦期货尾盘缩减跌幅，因空头回补以及美国农业部下调美国软红冬麦产量预估。

美国农业部将今年美国各种小麦总产量预估上调500万蒲式耳，至20.35亿，市场预估均值为20.37亿。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.77-3/4美元，跌3-1/2美分。

9月份近月小麦期货跌72-1/2美分或13%，本季该期货重挫87美分或15.4%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,729口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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