版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因出口销售强于预期及美元走软

路透10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，创下两周高位，交易商称因周度出口销售数据强于预期，且美元走软。

美国农业部报告，最近一周出口销售美国小麦741,038吨，为两个月最多，超过市场预估区间40-60万吨。

CBOT-12月小麦期货 突破接近4.85美元的技术阻力位后触动止损买盘，升至日高4.89-3/4美元，不过之后该期货缩减涨幅，结算价报4.82-3/4美元，升3-3/4美分。

美元指数 从四年高位回落，令美元计价谷物获得进一步支撑。

市场在等待周五加拿大统计局公布的产量预估数据，分析师预计加拿大统计局将上调小麦产量预估。

全球最大小麦进口国－埃及供应部长称，该国将明年小麦进口预估下调至400-450万吨，因改革继续令消费和浪费减少。

今日CBOT小麦期货成交量预计为78,691口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐