芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因出口销售强于预期及美元走软

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高，创下两周高位，交易商称因周度出口销售数据强于预期，且美元走软。
美国农业部报告，最近一周出口销售美国小麦741,038吨，为两个月最多，超过市场预估区间40-60万吨。
CBOT-12月小麦期货 突破接近4.85美元的技术阻力位后触动止损买盘，升至日高4.89-3/4美元，不过之后该期货缩减涨幅，结算价报4.82-3/4美元，升3-3/4美分。
美元指数 从四年高位回落，令美元计价谷物获得进一步支撑。
市场在等待周五加拿大统计局公布的产量预估数据，分析师预计加拿大统计局将上调小麦产量预估。
全球最大小麦进口国－埃及供应部长称，该国将明年小麦进口预估下调至400-450万吨，因改革继续令消费和浪费减少。
今日CBOT小麦期货成交量预计为78,691口。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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