芝加哥期市：空头回补推动小麦期货上扬，本周收涨

路透10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收涨，交易商称。受助于周末和下周美国政府公布月度供需报告前的少量空头回补。

本周，CBOT-12月小麦期货 上扬11-1/2美分，或2.4%，结束四周连跌。

美国小麦市场周五不时因美元走强而受压。今日公布的数据显示，9月美国就业岗位增加，失业率降至六年低位，数据提振美元。