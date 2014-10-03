芝加哥期市：空头回补推动小麦期货上扬，本周收涨

投行观点：高盛目标价从250美元下调至240，评级为表现与同业一致--RBC
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路透10月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收涨，交易商称。受助于周末和下周美国政府公布月度供需报告前的少量空头回补。
本周，CBOT-12月小麦期货 上扬11-1/2美分，或2.4%，结束四周连跌。
美国小麦市场周五不时因美元走强而受压。今日公布的数据显示，9月美国就业岗位增加，失业率降至六年低位，数据提振美元。
小麦期货仍徘徊在四年低位附近，因全球供应充裕。
Informa Economics上调2014-15年欧盟小麦产量预估至1.53亿吨，较上月预期高出200万吨。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.85-3/4美元，升3美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为66,768口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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