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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及三周半高位，因供需报告公布前有技术性买盘

路透10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周二攀升3%，录得近三个月来最大单日涨幅，交易商称，受助于农业部供需报告公布前的空头回补和技术性买盘。

在10月10日农业部公布月度供需报告前，市场进行头寸调整。预计农业部将在报告中上调2014/15年美国小麦库存预估。

在9月底触及四年低位后，基金持有大量CBOT小麦空头头寸，使得市场很容易出现一波空头回补。

美元指数 连续第二日从上周触及的四年高位回落也支撑小麦期价。

CBOT-12月小麦期货 盘中触及三周半高位5.09-1/2美元，后缩减涨幅，收报每蒲式耳5.06-1/4美元，上涨14-3/4美分。

在该合约升穿5美元兑俄心理阻力位后，技术性买盘加速。

美国农业部周一晚些时候表示，上周美国冬麦种植率为56%，高于53%的五年均值。美国春麦收割率为96%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,175口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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