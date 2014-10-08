芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动小幅收高，接近四周高位

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小幅收高，盘中走势震荡，交易商称在近期跌至四年低点后，今日受技术性买盘带动。
基金持有CBOT小麦大量净空头仓位，令市场易出现空头回补。
交易商也在美国农业部10月10日供需报告前调整仓位，预计农业部将上调2014/15年度小麦和玉米结转库存预估。
俄罗斯农业咨询公司IKAR将今年该国小麦产量预估由6,000万吨下调至5,850万吨。
MDA Weather Services表示，美国大平原南部本周预报有雨，将影响田间作业，但会提升科罗拉多州东部、堪萨斯州和俄克拉荷马州的土壤湿度。
分析师预计周四美国农业部周度出口销售报告将显示，最近一周美国小麦出口销售40-60万吨。
CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.07-3/4美元，上涨1-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为71,449口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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