芝加哥期市：CBOT小麦期货受技术性买盘带动小幅收高，接近四周高位

路透10月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小幅收高，盘中走势震荡，交易商称在近期跌至四年低点后，今日受技术性买盘带动。

基金持有CBOT小麦大量净空头仓位，令市场易出现空头回补。

交易商也在美国农业部10月10日供需报告前调整仓位，预计农业部将上调2014/15年度小麦和玉米结转库存预估。

俄罗斯农业咨询公司IKAR将今年该国小麦产量预估由6,000万吨下调至5,850万吨。

MDA Weather Services表示，美国大平原南部本周预报有雨，将影响田间作业，但会提升科罗拉多州东部、堪萨斯州和俄克拉荷马州的土壤湿度。

分析师预计周四美国农业部周度出口销售报告将显示，最近一周美国小麦出口销售40-60万吨。

CBOT-12月小麦期货 收报每蒲式耳5.07-3/4美元，上涨1-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为71,449口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)